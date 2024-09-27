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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рентенпфеннигов 1923 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1923 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1923 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рентенпфеннигов
  • Год 1923
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1923 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2374 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Grün (3)
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  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рентенпфеннигов 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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