5 рентенпфеннигов 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1923 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1447 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 165 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.

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