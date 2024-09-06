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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рентенпфеннигов 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1923 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1923 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Münzenkontor Kornblum

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,083,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рентенпфеннигов
  • Год 1923
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1923 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1447 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 165 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (3)
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рентенпфеннигов 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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