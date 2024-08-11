Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рентенпфеннигов 1924 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1924 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1924 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 29,032,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рентенпфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1924 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2952 проданному на аукционе SINCONA AG за 300 CHF. Торги состоялись 14 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • NOA (1)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (2)
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Russiancoin - May 30, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Heritage - September 10, 2014
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1924 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 5 рентенпфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск