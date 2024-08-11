Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рентенпфеннигов 1924 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,50 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 29,032,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рентенпфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1924 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2952 проданному на аукционе SINCONA AG за 300 CHF. Торги состоялись 14 октября 2015.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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