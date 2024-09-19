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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рентенпфеннигов 1923 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1923 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1923 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рентенпфеннигов
  • Год 1923
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1923 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4234 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • WAG (2)
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
377 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Chaponnière - November 29, 2012
Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рентенпфеннигов 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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