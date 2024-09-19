Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рентенпфеннигов 1923 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,50 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рентенпфеннигов
- Год 1923
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1923 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4234 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
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Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
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