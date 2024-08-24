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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рентенпфеннигов 1924 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1924 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1924 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 32,332,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рентенпфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1924 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 40318 проданному на аукционе Heritage Auctions за 156 USD. Торги состоялись 30 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
  • WAG (1)
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Heritage Eur - November 29, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 29 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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