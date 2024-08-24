Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рентенпфеннигов 1924 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,50 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 32,332,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рентенпфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1924 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 40318 проданному на аукционе Heritage Auctions за 156 USD. Торги состоялись 30 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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