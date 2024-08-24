Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рентенпфеннигов 1923 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,50 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рентенпфеннигов
- Год 1923
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1923 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2373 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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