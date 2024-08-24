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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рентенпфеннигов 1923 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1923 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1923 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рентенпфеннигов
  • Год 1923
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1923 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2373 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
  • VL Nummus (8)
  • WAG (4)
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе InAsta - September 12, 2018
Продавец InAsta
Дата 12 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе VL Nummus - November 5, 2017
Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Rauch - October 1, 2017
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рентенпфеннигов 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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