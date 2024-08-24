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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рентенпфеннигов 1925 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1925 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1925 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рентенпфеннигов
  • Год 1925
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1925 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3016 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 41000 EUR. Торги состоялись 24 мая 2011.

Сохранность
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  • Katz (1)
Германия 5 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
18802 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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