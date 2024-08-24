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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рентенпфеннигов 1924 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1924 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1924 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 31,163,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рентенпфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1924 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2363 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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