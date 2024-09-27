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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рентенпфеннигов 1924 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,206,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рентенпфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1924 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1824 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
  • WAG (3)
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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