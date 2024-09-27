Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рентенпфеннигов 1924 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,50 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,206,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рентенпфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1924 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1824 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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