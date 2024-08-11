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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты для обращения 10 рентенпфеннигов Bеймарской республики - Германия

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10 рентенпфеннигов 1923-1925

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1923 A - 0 31923 D - 0 11923 F - 0 491923 G - 1 61924 A 169,956,000 0 391924 D 33,894,000 0 111924 E 18,679,000 0 51924 F 42,237,000 0 141924 G 18,758,000 0 101924 J 33,928,000 0 81925 F 13,000 0 17
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