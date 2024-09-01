Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рентенпфеннигов 1924 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1924 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1924 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,92 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 42,237,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рентенпфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1924 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1086 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 155 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Frühwald (4)
  • Grün (2)
  • Katz (6)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 80 RUB
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1924 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 10 рентенпфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск