Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рентенпфеннигов 1924 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3,92 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 42,237,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рентенпфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1924 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1086 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 155 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 80 RUB
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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