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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рентенпфеннигов 1923 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1923 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1923 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,92 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рентенпфеннигов
  • Год 1923
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1923 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2368 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
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  • Grün (1)
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 рентенпфеннигов 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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