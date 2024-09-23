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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рентенпфеннигов 1924 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1924 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1924 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,92 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 33,928,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рентенпфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1924 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1096 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 115 EUR. Торги состоялись 11 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Coins.ee (2)
  • Grün (1)
  • Möller (2)
  • Russiancoin (2)
  • Stephen Album (1)
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
50 ₽
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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