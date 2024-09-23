Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рентенпфеннигов 1924 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3,92 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 33,928,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рентенпфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1924 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1096 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 115 EUR. Торги состоялись 11 августа 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Coins.ee (2)
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- Russiancoin (2)
- Stephen Album (1)
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
50 ₽
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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