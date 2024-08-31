Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рентенпфеннигов 1925 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3,92 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рентенпфеннигов
- Год 1925
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1925 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 923 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 2700 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gärtner
Дата 9 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2016
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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