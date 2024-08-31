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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рентенпфеннигов 1925 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1925 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1925 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,92 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рентенпфеннигов
  • Год 1925
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1925 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 923 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 2700 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2013.

Сохранность
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Германия 10 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
1399 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Германия 10 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
1390 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Германия 10 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Gärtner - October 9, 2019
Продавец Gärtner
Дата 9 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Heritage - September 15, 2016
Германия 10 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Heritage - September 15, 2016
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2016
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Felzmann - November 6, 2013
Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1925 F на аукционе Künker - September 28, 2000
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рентенпфеннигов 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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