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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рентенпфеннигов 1924 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1924 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1924 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,92 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,758,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рентенпфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1924 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2692 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
558 $
Цена в валюте аукциона 500 CHF
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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