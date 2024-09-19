Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рентенпфеннигов 1924 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3,92 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,758,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рентенпфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1924 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2692 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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