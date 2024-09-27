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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рентенпфеннигов 1924 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,92 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,679,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рентенпфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1924 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2379 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • Möller (1)
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность AU
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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