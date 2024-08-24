Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рентенпфеннигов 1923 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3,92 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рентенпфеннигов
- Год 1923
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1923 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 110 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.
Сохранность
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- Busso Peus (2)
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- WAG (1)
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность AU
Цена
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