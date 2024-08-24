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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рентенпфеннигов 1923 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1923 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1923 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,92 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рентенпфеннигов
  • Год 1923
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1923 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 110 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.

Сохранность
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  • Busso Peus (2)
  • Grün (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 G на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 рентенпфеннигов 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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