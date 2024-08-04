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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рентенпфеннигов 1924 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1924 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1924 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,92 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 33,894,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рентенпфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1924 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2378 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 56 EUR
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Stephen Album - August 16, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 16 августа 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Numis.be - November 25, 2012
Продавец Numis.be
Дата 25 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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