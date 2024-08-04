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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рентенпфеннигов 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1923 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1923 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Beutler Münzen und Edelmetalle GmbH

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,92 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рентенпфеннигов
  • Год 1923
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1923 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63207 проданному на аукционе Heritage Auctions за 104 USD. Торги состоялись 21 июля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Heritage - July 21, 2016
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Heritage - July 21, 2016
Продавец Heritage
Дата 21 июля 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 104 USD
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 A на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рентенпфеннигов 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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