Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рентенпфеннигов 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3,92 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рентенпфеннигов
- Год 1923
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1923 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63207 проданному на аукционе Heritage Auctions за 104 USD. Торги состоялись 21 июля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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