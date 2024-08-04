10 рентенпфеннигов 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1923 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63207 проданному на аукционе Heritage Auctions за 104 USD. Торги состоялись 21 июля 2016.

Сохранность UNC (2) AU (1) Сохранность (слабы) MS65 (2) Сервис PCGS (1) NGC (1)