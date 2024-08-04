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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рентенпфеннигов 1924 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1924 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1924 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,92 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 169,956,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рентенпфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1924 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1828 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 320 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Heritage Eur - May 17, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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