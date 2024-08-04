10 рентенпфеннигов 1924 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1924 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1828 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 320 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.

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