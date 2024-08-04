Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рентенпфеннигов 1924 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3,92 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 169,956,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рентенпфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1924 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1828 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 320 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Chaponnière (1)
- Coins.ee (2)
- Emporium Hamburg (2)
- Frühwald (4)
- Grün (7)
- Heritage (2)
- Heritage Eur (1)
- Katz (1)
- Künker (3)
- Möller (2)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Russiancoin (5)
- Stephen Album (1)
- UBS (1)
- VL Nummus (3)
- WAG (3)
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 10 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск