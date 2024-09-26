Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рентенпфеннигов 1923 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3,92 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рентенпфеннигов
- Год 1923
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1923 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2369 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
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