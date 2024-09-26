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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рентенпфеннигов 1923 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1923 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рентенпфеннигов 1923 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,92 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рентенпфеннигов
  • Год 1923
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рентенпфеннигов 1923 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2369 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auctiones (2)
  • Busso Peus (2)
  • Coinhouse (2)
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  • Möller (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Russiancoin (7)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
  • WAG (13)
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
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Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рентенпфеннигов 1923 F на аукционе Coinhouse - January 31, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 31 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рентенпфеннигов 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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