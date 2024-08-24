Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1924 года A (Германия, Bеймарская республика)
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,883,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1924 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1448 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Heritage (2)
- Katz (2)
- Möller (1)
- Russiancoin (3)
- Stephen Album (1)
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 августа 2018
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 рейхспфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск