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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1924 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1924 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1924 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Armin Michael Kohlross

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,883,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1924 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1448 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (2)
  • Möller (1)
  • Russiancoin (3)
  • Stephen Album (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Heritage - August 23, 2018
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Heritage - August 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 августа 2018
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Heritage - April 26, 2018
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Heritage - April 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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