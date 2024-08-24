10 рейхспфеннигов 1924 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1924 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1448 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.

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