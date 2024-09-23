Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рентенпфенниг 1924 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 55,273,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рентенпфенниг
- Год 1924
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1924 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2368 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF64 BN PCGS
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 июля 2012
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец Heritage
Дата 7 февраля 2012
Сохранность PF64 BN PCGS
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 марта 2009
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность PROOF
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Где продать?
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