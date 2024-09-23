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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рентенпфенниг 1924 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рентенпфенниг 1924 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рентенпфенниг 1924 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 55,273,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рентенпфенниг
  • Год 1924
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1924 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2368 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Heritage - July 19, 2012
Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Heritage - July 19, 2012
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2012
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Heritage - February 7, 2012
Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Heritage - February 7, 2012
Продавец Heritage
Дата 7 февраля 2012
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Künker - March 8, 2009
Продавец Künker
Дата 8 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1924 A на аукционе Künker - October 10, 2007
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рентенпфенниг 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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