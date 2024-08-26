Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1924 года D "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,099,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 марка
- Год 1924
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1924 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 24366 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 12 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 ноября 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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