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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1924 года D "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 марка 1924 года D "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 марка 1924 года D "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,099,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 марка
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1924 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 24366 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 12 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 1 марка 1924 D на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 1 марка 1924 D на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1924 D на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1924 D на аукционе Heritage - November 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 ноября 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1924 D на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 6, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1924 D на аукционе Karamitsos - March 19, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1924 D на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1924 D на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1924 D на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1924 D на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1924 D на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1924 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1924 D на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1924 D на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1924 D на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1924 D на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1924 D на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1924 D на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1924 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1924 D на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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