Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1924 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1924 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1924 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5,75 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1924 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 24128 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19975 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Heritage (2)
  • Künker (4)
  • Teutoburger (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
17615 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 G на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность PF65 PCGS
Цена
18517 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 G на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PF65 PCGS
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 G на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 G на аукционе Heritage - August 11, 2016
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 G на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 G на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 G на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 G на аукционе Heritage - April 23, 2013
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 G на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1924 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 50 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск