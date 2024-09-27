Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1924 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5,75 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1924 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 24128 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19975 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность PF65 PCGS
Цена
18517 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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