Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1924 года F "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 марка 1924 года F "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 марка 1924 года F "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,550,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 марка
  • Год 1924
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1924 года со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2328 проданному на аукционе Katz Auction за 349 EUR. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • 17 Auctions (2)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (4)
  • Heritage (2)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (2)
  • Katz (1)
  • Künker (11)
  • London Coins (2)
  • MARCINIAK (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Münzenonline (1)
  • NOA (1)
  • Numis.be (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Reinhard Fischer (3)
  • Rio de la Plata (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Schulman (1)
  • Solidus Numismatik (2)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (9)
  • WAG (3)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Германия 1 марка 1924 F на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 1 марка 1924 F на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1924 F на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1924 F на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1924 F на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Германия 1 марка 1924 F на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1924 F на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Германия 1 марка 1924 F на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1924 F на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1924 F на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Германия 1 марка 1924 F на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1924 F на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Германия 1 марка 1924 F на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1924 F на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1924 F на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1924 F на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1924 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1924 F на аукционе Schulman - December 14, 2022
Продавец Schulman
Дата 14 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1924 F на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1924 F на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1924 F на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1924 F на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Германия 1 марка 1924 F на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1924 F на аукционе Münzenonline - April 8, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1924 F на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 1 марка 1924 F на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1924 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск