Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1924 года F "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,550,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 марка
- Год 1924
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1924 года со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2328 проданному на аукционе Katz Auction за 349 EUR. Торги состоялись 14 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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