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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1924 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,100,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1924 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6304 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wormser Auktionshaus (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Wormser Auktionshaus - June 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Dorotheum - June 18, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 18 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1924 E на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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