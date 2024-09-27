Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1924 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,100,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1924
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1924 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6304 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 18 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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