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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рентенпфенниг 1924 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рентенпфенниг 1924 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рентенпфенниг 1924 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Münzen & Medaillen GmbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,540,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рентенпфенниг
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1924 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2653 проданному на аукционе Katz Auction за 220 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 1 рентенпфенниг 1924 D на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PF65 RD PCGS
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 1 рентенпфенниг 1924 D на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 1 рентенпфенниг 1924 D на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1924 D на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рентенпфенниг 1924 D на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рентенпфенниг 1924 D на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рентенпфенниг 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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