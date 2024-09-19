Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рентенпфенниг 1924 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Münzen & Medaillen GmbH
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,540,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рентенпфенниг
- Год 1924
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1924 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2653 проданному на аукционе Katz Auction за 220 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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