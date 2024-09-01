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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1924 года G "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 марки 1924 года G "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 марки 1924 года G "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,745,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 марки
  • Год 1924
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1924 года со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 600 CHF. Торги состоялись 29 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 марки 1924 G на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 3 марки 1924 G на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Германия 3 марки 1924 G на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1924 G на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 3 марки 1924 G на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1924 G на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1924 G на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1924 G на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1924 G на аукционе HIRSCH - November 20, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 20 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 3 марки 1924 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1924 G на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1924 G на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1924 G на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 3 марки 1924 G на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
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Германия 3 марки 1924 G на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
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Германия 3 марки 1924 G на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
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Германия 3 марки 1924 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
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Германия 3 марки 1924 G на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 3 марки 1924 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
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Германия 3 марки 1924 G на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
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Германия 3 марки 1924 G на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
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Где купить?
Германия 3 марки 1924 G на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Германия 3 марки 1924 G на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 марки 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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