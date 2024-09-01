Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1924 года G "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,745,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 марки
- Год 1924
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1924 года со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 600 CHF. Торги состоялись 29 ноября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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