Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рентенпфенниг 1924 года J (Германия, Bеймарская республика)
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1924 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1635 проданному на аукционе Katz Auction за 6 EUR. Торги состоялись 24 июля 2024.
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