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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рентенпфенниг 1924 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рентенпфенниг 1924 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рентенпфенниг 1924 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,024,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рентенпфенниг
  • Год 1924
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1924 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1635 проданному на аукционе Katz Auction за 6 EUR. Торги состоялись 24 июля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Möller (1)
Германия 1 рентенпфенниг 1924 J на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 1 рентенпфенниг 1924 J на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рентенпфенниг 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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