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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1924 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1924 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1924 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,639,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1924 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2431 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Möller (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 D на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 D на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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