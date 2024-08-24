Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1924 года G "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,065,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 марка
- Год 1924
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1924 года со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4996 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Antivm Numismatica
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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