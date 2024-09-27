Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1924 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1924 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1924 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5,75 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 801,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (175) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1924 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5180 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (9)
  • cgb.fr (1)
  • Coins.ee (1)
  • Emporium Hamburg (6)
  • Felzmann (7)
  • Gärtner (3)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (17)
  • Heritage (4)
  • HIRSCH (4)
  • Höhn (5)
  • Katz (2)
  • Künker (39)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Negrini (1)
  • Numimarket (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (28)
  • Rhenumis (4)
  • Schulman (1)
  • Solidus Numismatik (2)
  • Sonntag (2)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (16)
  • WAG (12)
  • WCN (1)
  • Westfälische (3)
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
729 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Gärtner - February 19, 2024
Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Negrini - January 7, 2024
Продавец Negrini
Дата 7 января 2024
Сохранность F
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Solidus Numismatik - November 21, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Solidus Numismatik - September 19, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 19 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1924 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 50 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск