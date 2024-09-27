Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1924 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5,75 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 801,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (175) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1924 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5180 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (9)
- cgb.fr (1)
- Coins.ee (1)
- Emporium Hamburg (6)
- Felzmann (7)
- Gärtner (3)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (17)
- Heritage (4)
- HIRSCH (4)
- Höhn (5)
- Katz (2)
- Künker (39)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Negrini (1)
- Numimarket (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (28)
- Rhenumis (4)
- Schulman (1)
- Solidus Numismatik (2)
- Sonntag (2)
- Stack's (1)
- Teutoburger (16)
- WAG (12)
- WCN (1)
- Westfälische (3)
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 9
Где купить?
Где продать?
Для продажи 50 рейхспфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск