Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1924 года J (Германия, Bеймарская республика)
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1924 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1158 проданному на аукционе Russiancoin за 30 RUB. Торги состоялись 23 ноября 2023.
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