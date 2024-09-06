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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рентенпфенниг 1924 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рентенпфенниг 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рентенпфенниг 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,838,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рентенпфенниг
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1924 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2353 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
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  • Stephen Album (1)
Германия 1 рентенпфенниг 1924 E на аукционе Stephen Album - January 23, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 23 января 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рентенпфенниг 1924 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
366 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 1 рентенпфенниг 1924 E на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рентенпфенниг 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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