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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рентенпфенниг 1924 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рентенпфенниг 1924 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рентенпфенниг 1924 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,366,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рентенпфенниг
  • Год 1924
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рентенпфенниг 1924 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 776 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • WAG (1)
Германия 1 рентенпфенниг 1924 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 1 рентенпфенниг 1924 G на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рентенпфенниг 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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