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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рентенпфеннигов 1924 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1924 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1924 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5,17 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,968,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рентенпфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1924 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1868 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 420 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Stephen Album - November 28, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Stack's - October 13, 2021
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Heritage - August 13, 2015
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Heritage - April 23, 2015
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Heritage - April 23, 2015
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Aurea - December 10, 2014
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 F на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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