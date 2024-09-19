Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рентенпфеннигов 1924 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5,17 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,968,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рентенпфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1924 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1868 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 420 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- BAC (2)
- COINSNET (1)
- Grün (2)
- Heritage (2)
- Katz (2)
- Künker (1)
- Möller (2)
- Numismática Leilões (1)
- Russiancoin (2)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- Stephen Album (2)
- Teutoburger (2)
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 50 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск