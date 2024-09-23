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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рентенпфеннигов 1924 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1924 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1924 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5,17 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,349,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рентенпфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1924 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4242 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 725 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Heritage Eur - May 17, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Aurea - December 10, 2015
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Heritage - August 13, 2015
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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