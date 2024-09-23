Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рентенпфеннигов 1924 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5,17 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,349,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рентенпфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1924 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4242 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 725 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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