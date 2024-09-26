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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1924 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1924 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1924 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,363,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1924 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 831 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 270 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 G на аукционе Stack's - May 15, 2024
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 G на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1924 G на аукционе Heritage - September 22, 2015
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 G на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1924 G на аукционе Chaponnière - November 29, 2012
Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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