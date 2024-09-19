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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рентенпфеннигов 1924 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1924 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1924 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5,17 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,971,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рентенпфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1924 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2385 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Stack's - June 2, 2022
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе InAsta - June 23, 2021
Продавец InAsta
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Status International - June 11, 2021
Продавец Status International
Дата 11 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Status International - October 16, 2020
Продавец Status International
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность UNC
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Stack's - January 16, 2018
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Aurea - December 10, 2014
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 D на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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