Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рентенпфеннигов 1924 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5,17 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,971,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рентенпфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1924 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2385 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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