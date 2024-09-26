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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1924 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1924 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1924 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5,75 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 55,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1924 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4607 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Künker (6)
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
22018 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 F на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
6832 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1924 F на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1924 F на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1924 F на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1924 F на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1924 F на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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