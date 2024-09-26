Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1924 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5,75 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 55,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1924 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4607 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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