Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1924 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,185,000
- Тираж PROOF 166
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1924 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2432 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 290 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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