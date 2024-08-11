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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1924 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,185,000
  • Тираж PROOF 166

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1924 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2432 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 290 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Stack's - February 29, 2024
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Auctiones - March 19, 2017
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе WAG - May 10, 2015
Продавец WAG
Дата 10 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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