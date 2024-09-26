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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1924 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1924 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1924 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,993,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1924 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1437 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 260 EUR. Торги состоялись 15 июня 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Russiancoin (6)
  • WAG (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 J на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 J на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 J на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 J на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 J на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 J на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1924 J на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность PROOF
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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