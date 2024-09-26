Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1924 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,206,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1924
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1924 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4688 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2500 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2011.
Сохранность
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Где продать?
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