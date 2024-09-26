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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1924 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1924 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1924 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,206,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1924 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4688 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2500 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2011.

Сохранность
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  • Teutoburger (3)
Германия 1 рейхспфенниг 1924 D на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1924 D на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1924 D на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1924 D на аукционе Teutoburger - December 10, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 10 декабря 2011
Сохранность UNC
Цена
3348 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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