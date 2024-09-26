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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1924 года J "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 марки 1924 года J "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 марки 1924 года J "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,677,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 марки
  • Год 1924
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1924 года со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2394 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 марки 1924 J на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 3 марки 1924 J на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 3 марки 1924 J на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1924 J на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1924 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 3 марки 1924 J на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1924 J на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1924 J на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1924 J на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1924 J на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1924 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
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Германия 3 марки 1924 J на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
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Германия 3 марки 1924 J на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Германия 3 марки 1924 J на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1924 J на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1924 J на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1924 J на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1924 J на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Германия 3 марки 1924 J на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
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Германия 3 марки 1924 J на аукционе V. GADOURY - April 21, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 21 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1924 J на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
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Германия 3 марки 1924 J на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 3 марки 1924 J на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PF62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 марки 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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