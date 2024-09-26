Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1924 года J "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,677,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 марки
- Год 1924
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1924 года со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2394 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 21 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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