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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рентенпфеннигов 1924 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1924 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1924 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5,17 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,252,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рентенпфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1924 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2059 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 260 EUR. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisbalt (2)
  • Numismatica Luciani (1)
  • UBS (1)
  • VL Nummus (6)
  • WAG (1)
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Heritage - February 29, 2024
Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF30 ANACS
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Aurea - April 4, 2018
Продавец Aurea
Дата 4 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе VL Nummus - November 5, 2017
Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе VL Nummus - October 30, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 30 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе VL Nummus - February 14, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 14 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе VL Nummus - November 22, 2015
Продавец VL Nummus
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 J на аукционе VL Nummus - July 24, 2015
Продавец VL Nummus
Дата 24 июля 2015
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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