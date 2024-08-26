Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рентенпфеннигов 1924 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5,17 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,252,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рентенпфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1924 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2059 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 260 EUR. Торги состоялись 3 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF30 ANACS
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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