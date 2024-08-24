Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1924 года E "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,353,000
- Тираж PROOF 115
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 марки
- Год 1924
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1924 года со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2383 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 1350 EUR. Торги состоялись 16 февраля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
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Где продать?
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