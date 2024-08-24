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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1924 года E "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 марки 1924 года E "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 марки 1924 года E "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,353,000
  • Тираж PROOF 115

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 марки
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1924 года со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2383 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 1350 EUR. Торги состоялись 16 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 марки 1924 E на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 3 марки 1924 E на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 3 марки 1924 E на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1924 E на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 3 марки 1924 E на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 3 марки 1924 E на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 3 марки 1924 E на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 3 марки 1924 E на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1924 E на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1924 E на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1924 E на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 3 марки 1924 E на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 3 марки 1924 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1924 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1924 E на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 3 марки 1924 E на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
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Германия 3 марки 1924 E на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1924 E на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 3 марки 1924 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1924 E на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1924 E на аукционе Russiancoin - September 30, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 30 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 3 марки 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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