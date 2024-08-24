Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1924 года E "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,293,000
- Тираж PROOF 115
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 марка
- Год 1924
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1924 года со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 722 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 420 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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