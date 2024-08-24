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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1924 года E "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 марка 1924 года E "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 марка 1924 года E "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,293,000
  • Тираж PROOF 115

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 марка
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1924 года со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 722 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 420 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 32 PLN
Германия 1 марка 1924 E на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1924 E на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 1 марка 1924 E на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1924 E на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1924 E на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1924 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1924 E на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1924 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1924 E на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1924 E на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1924 E на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1924 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1924 E на аукционе Александр - May 5, 2021
Германия 1 марка 1924 E на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU50
Цена
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Германия 1 марка 1924 E на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1924 E на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
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Германия 1 марка 1924 E на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 1 марка 1924 E на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
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Германия 1 марка 1924 E на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1924 E на аукционе Stack's - June 25, 2020
Германия 1 марка 1924 E на аукционе Stack's - June 25, 2020
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1924 E на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1924 E на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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