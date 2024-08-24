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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1924 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5,75 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1924 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1561 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16500 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
9908 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
12732 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность VF
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Германия 50 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Heritage - April 23, 2013
Германия 50 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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