Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1924 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5,75 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1924 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1561 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16500 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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