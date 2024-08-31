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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Каталог монет Карла IV (1788-1808)

Всего добавлено монет: 83

Период чеканки Карла IV
Каталог монет Карл IV 1788-1808
coin Золото
Год монеты

Монеты Карла IV с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1806 PTS PJ
 Золото $1,200 - 0 108Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1807 PTS PJ
 Золото $1,600 - 0 106Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1790 PTS PR
 Золото $2,700 - 0 50Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1791 PTS PR
 Золото $2,200 $2,000 0 36Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1791 PTS PR
 Золото $3,800 - 0 72Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1800 PTS PP
 Золото $1,300 - 1 63Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1789 PTS PR
 Золото $4,200 - 0 9Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1791 PTS PR
 Золото $15,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1805 PTS PJ
 Золото $1,600 - 0 90Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1808 PTS PJ
 Золото $1,600 - 0 185Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1801 PTS PP
 Золото $1,300 - 0 56Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1795 PTS PP
 Золото $850 - 0 4Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
2 эскудо 1791 PTS PR
 Золото $5,300 - 0 4Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1803 PTS PJ
 Золото $1,200 - 0 41Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
2 эскудо 1789 PTS PR
 Золото $2,200 - 0 2Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1798 PTS PP
 Золото $1,700 - 0 85Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1793 PTS PR
 Золото $1,300 - 0 30Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1794 PTS PR
 Золото $1,100 - 0 64Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1797 PTS PP
 Золото $1,100 - 0 8Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1802 PTS PP
 Золото $1,400 - 0 43Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1795 PTS PP
 Золото $1,200 - 0 35Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1797 PTS PP
 Золото $1,600 - 0 71Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1792 PTS PR
 Золото $1,200 - 0 23Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1796 PTS PP
 Золото $1,900 - 0 65Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
2 эскудо 1806 PTS PJ
 Золото $870 - 0 5Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1794 PTS PR
 Золото $760 - 0 7Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1791 PTS PR
 Золото $3,200 - 0 3Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1807 PTS PJ
 Золото $980 - 0 8Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
2 эскудо 1795 PTS PP
 Золото $1,400 - 0 2Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1800 PTS PP
 Золото $1,500 - 0 7Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1794 PTS PR
 Золото $790 - 0 6Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1804 PTS PJ
 Золото $1,200 - 0 41Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1799 PTS PP
 Золото $1,100 - 0 54Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1807 PTS PJ
 Золото $1,600 - 0 9Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1797 PTS PP
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1800 PTS PP
 Золото $790 - 0 9Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1792 PTS PR
 Золото $2,700 - 0 7Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1799 PTS PP
 Золото $1,300 - 0 9Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
2 эскудо 1790 PTS PR
 Золото $3,100 - 0 2Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1795 PTS PP
 Золото $1,300 - 0 6Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1795 PTS PR
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1791 PTS PR
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
2 эскудо 1800 PTS PP
 Золото $1,200 - 0 1Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1802 PTS PP
 Золото $1,100 - 0 10Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1804 PTS PJ
 Золото $820 - 0 4Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1805 PTS PJ
 Золото $730 - 0 3Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
2 эскудо 1797 PTS PP
 Золото $460 - 0 3Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1802 PTS PP
 Золото $780 - 0 2Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1789 PTS PR
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1805 PTS PJ
 Золото $1,100 - 0 8
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