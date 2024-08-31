Каталог монет Карла IV (1788-1808)

Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
Монеты Карла IV с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $1,200 - 0 108
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1806 PTS PJ
Золото $1,600 - 0 106
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1807 PTS PJ
Золото $2,700 - 0 50
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1790 PTS PR
Золото $2,200 $2,000 0 36
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1791 PTS PR
Золото $3,800 - 0 72
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1791 PTS PR
Золото $1,300 - 1 63
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1800 PTS PP
Золото $4,200 - 0 9
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1789 PTS PR
Золото $15,000 - 0 3
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1791 PTS PR
Золото $1,600 - 0 90
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1805 PTS PJ
Золото $1,600 - 0 185
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1808 PTS PJ
Золото $1,300 - 0 56
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1801 PTS PP
Золото $850 - 0 4
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1795 PTS PP
Золото $5,300 - 0 4
Боливия, Карл IV
2 эскудо 1791 PTS PR
Золото $1,200 - 0 41
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1803 PTS PJ
Золото $2,200 - 0 2
Боливия, Карл IV
2 эскудо 1789 PTS PR
Золото $1,700 - 0 85
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1798 PTS PP
Золото $1,300 - 0 30
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1793 PTS PR
Золото $1,100 - 0 64
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1794 PTS PR
Золото $1,100 - 0 8
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1797 PTS PP
Золото $1,400 - 0 43
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1802 PTS PP
Золото $1,200 - 0 35
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1795 PTS PP
Золото $1,600 - 0 71
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1797 PTS PP
Золото $1,200 - 0 23
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1792 PTS PR
Золото $1,900 - 0 65
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1796 PTS PP
Золото $870 - 0 5
Боливия, Карл IV
2 эскудо 1806 PTS PJ
Золото $760 - 0 7
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1794 PTS PR
Золото $3,200 - 0 3
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1791 PTS PR
Золото $980 - 0 8
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1807 PTS PJ
Золото $1,400 - 0 2
Боливия, Карл IV
2 эскудо 1795 PTS PP
Золото $1,500 - 0 7
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1800 PTS PP
Золото $790 - 0 6
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1794 PTS PR
Золото $1,200 - 0 41
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1804 PTS PJ
Золото $1,100 - 0 54
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1799 PTS PP
Золото $1,600 - 0 9
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1807 PTS PJ
Золото - - 0 1
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1797 PTS PP
Золото $790 - 0 9
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1800 PTS PP
Золото $2,700 - 0 7
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1792 PTS PR
Золото $1,300 - 0 9
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1799 PTS PP
Золото $3,100 - 0 2
Боливия, Карл IV
2 эскудо 1790 PTS PR
Золото $1,300 - 0 6
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1795 PTS PP
Золото - - 0 0
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1795 PTS PR
Золото - - 0 0
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1791 PTS PR
Золото $1,200 - 0 1
Боливия, Карл IV
2 эскудо 1800 PTS PP
Золото $1,100 - 0 10
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1802 PTS PP
Золото $820 - 0 4
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1804 PTS PJ
Золото $730 - 0 3
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1805 PTS PJ
Золото $460 - 0 3
Боливия, Карл IV
2 эскудо 1797 PTS PP
Золото $780 - 0 2
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1802 PTS PP
Золото - - 0 1
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1789 PTS PR
Золото $1,100 - 0 8
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1805 PTS PJ
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